Захарова, Симоньян и Соловьев: под санкции ЕС попали главные российские пропагандисты – Радио Свобода

Европейский союз согласовал санкционный список против России из-за признания страной "независимости" оккупированных украинских территорий Донбасса. В него могли попасть чиновники, военные и топ-пропагандисты Кремля.

Как пишет "Радио Свобода", речь может идти про руководителя телеканала RT Маргариту Симоньян и телеведущего Владимира Соловьева.

Кроме того, под ограничения из-за агрессивной политики Путина по отношении к украинскому государству могли попасть официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также большая группа военных.

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Список был одобрен всеми 27 государствами-членами Европейского союза, его должны обнародовать в среду, 23 февраля. Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкции попал 351 депутат нелегитимной Госдумы – все, кто голосовал за признание "независимости" "Л/ДНР".

В то же время, в Министерстве финансов США разъяснили, что будет включать в себя пакет американский санкций против России из-за признания Путиным "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Ограничения будут касаться детей некоторых российских чиновников, а также 42 компаний.

Кроме того, под ограничения попал внешний долг РФ. Это означает, что Россия теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями. Детальнее о санкциях США – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса. Их ратифицировала нелегитимная Госдума РФ.