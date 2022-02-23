ЕС официально принял санкции против РФ за признание 'Л/ДНР'

В Европейском Союзе официально приняли пакет санкций против России из-за решения президента РФ Владимира Путина признать "независимость" оккупированных украинских территорий на Донбассе. Санкции поддержали все 27 стран-членов ЕС.

Об этом на своей странице в Twitter в среду, 23 февраля, сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк. "Послы ЕС одобрили санкции против России. Они будут опубликованы в официальном журнале ЕС ближе к вечеру", – написал он.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкции попал 351 депутат нелегитимной Госдумы – все, кто голосовал за признание "независимости" "Л/ДНР". Ограничения также затронут 27 физических и юридических лиц из России. Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.

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По словам Борреля, ЕС также принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Новый пакет санкций, по словам дипломата, "сильно ударит по России", однако он уточнил, что главы Кремля Владимира Путина нет в санкционном списке.

Ранее "Радио свобода" сообщало, что в санкционный список ЕС могли попасть топ-пропагандисты Кремля Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

Кроме того, под ограничения из-за агрессивной политики Путина по отношении к украинскому государству могли попасть официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также большая группа военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве финансов США разъяснили, что будет включать в себя пакет американский санкций против России из-за признания Путиным "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Ограничения будут касаться детей некоторых российских чиновников, а также 42 компаний.