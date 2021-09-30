Разумков напомнил Зеленскому, что в его избирательной программе 'было написано про один срок'

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил об обещании Владимира Зеленского идти в президенты только на один срок. Это было записано в предвыборной программе действующего президента.

Об этом Разумков сказал в интервью изданию "Украинская правда". Спикер парламента ответил на вопрос, верит ли он в другой срок Зеленского на должности президента Украины.

"Пока верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно", – отметил политик.

Разумков добавил, что каждый президент "где-то в середине своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке". Спикер считает, что такое стремление негативно влияет на эффективность работы государственного деятеля.

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Стоит отметить, что президент в последнее время говорит о возможности баллотироваться во второй раз.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский сказал, что рассматривает такую возможность пойти на второй президентский срок. По его словам, ему нужно закончить "некоторые вещи".

Как сообщал OBOZREVATEL :

Зеленский заявил, что останется на второй президентский срок, если на это будет запрос общества.

Также в Офисе президента сказали, что Зеленский еще окончательно не определился, будет ли он баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Зеленский пойдет на второй срок президентства, то многие из его команды помогут ему в этом.