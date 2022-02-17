Представитель РФ на заседании Совбеза ООН заявил об отводе части войск

Представитель России в Организации Объединенных Наций Сергей Вершинин на заседании Совбеза заявил, что Россия якобы уже начала отводить часть войск от украинской границы. Отвод якобы начался еще 15 февраля.

Заседание транслировали на YouTube-канале UA: Первый, его провели в четверг, 17 февраля. Вершинин повторил позицию, которая раньше была озвучена Кремлем по поводу "учений" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Представитель страны-агрессора заявил, что войска РФ "проводили учения и сейчас солдаты возвращаются на места дислокации".

"Российские силы, как и были, так и остаются на территории России. Позавчера началось возвращение некоторых частей после завершения учений на места их дислокации на российской территории", – сказал он.

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Вершинин также заявил, что "инсинуации по нападению РФ на Украину – безосновательны и опасны", и сказал, что Москва якобы сама должна решать "в каком режиме проводить учения на собственной территории".

Отметим, что по итогам заседания страны Евросоюза в Совбезе ООН опубликовали заявление с призывом к выполнению Минских соглашений и выразили обеспокоенность в связи с обращением Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР". Подробности – в материале.

Напомним, что 15 февраля Южный и Западный военные округа ВС России, граничащие с Украиной, начали отведение своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, который "войдет в историю", упрекнув Запад. О планах МИД РФ заявил его официальный представитель Игорь Конашенков, писало пропагандистское издание РИА Новости.

На следующий день российское Минобороны показало очередную "партию" военной техники, которую якобы выводят после учений у границ с Украиной. РосСМИ опубликовали кадры, как танки и БМП "покидают" территорию временно оккупированного Крыма.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская разведка не фиксирует отвод российских войск от границ страны. По его словам, "есть маленькая ротация, но это другое". К тому же президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что РФ продолжает наращивать свои военные силы вблизи Украины, поэтому риск вторжения все еще остается высоким.

Как отметили лидеры стран, значительного отвода российских войск пока не наблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели переговоры на фоне риска агрессии РФ против Украины. Политики заявили, что, несмотря на заявления о неизбежном вторжении, "решающее окно" для дипломатии все еще остается.