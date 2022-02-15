Байден и Джонсон обсудили риск агрессии РФ против Украины и заявили об 'окне' для дипломатии

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры на фоне риска агрессии РФ против Украины. Политики заявили, что несмотря на заявления о неизбежном вторжении, "решающее окно" для дипломатии все еще остается.

Также в разговоре двух лидеров говорилось, что Россия должна отступить от своих угроз в отношении Украины и провести деэскалацию на границе. Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Лидеры США и Британии подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для самой РФ, так и для всего мира.

Кроме того Байден и Джонсон отметили, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом угроз со стороны РФ, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии.

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Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от российского газа. Дануниг-стрит отмечает, что именно этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России.

Напомним, Великобритания направила в Украину уже несколько военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. Ранее Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти продолжающиеся агрессивные действия России по отношению к Украине.

В свою очередь у Байдена заявили, что американские власти готовят списки представителей экономической элиты России для применения к ним санкций в случае военного вторжения в Украину. Ограничения могут коснуться, в том числе, людей из окружения главы Кремля Владимира Путина.

Стоит отметить, что панические настроения о возможном полномасштабном вторжении российских войск в Украину за последние дни достигли критического уровня. Байден провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и ЕС, после которого ряд государств призывали своих граждан как можно быстрее покинуть украинскую территорию. Более того, на фоне слухов иностранные издания даже стали называть дату наступления. О том, что происходит на самом деле и стоит ли украинцам паниковать, – читайте в материале.