Напряженность вокруг Украины достигла максимального уровня с 2014 года: Совбез ООН проводит заседание. Онлайн-трансляция

Совет безопасности Организации Объединенных наций экстренно был вызван на заседание по обсуждению проблематики Минских договоренностей, учитывая массированный обстрел линии разграничения на Донбассе. Переговоры были инициированы Российской Федерацией, представители которой упорно обвиняют Киев в уклонении от выполнения "Минска".

Трансляцию заседания проводят на YouTube-канале UA:Перший. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявил, что напряженность вокруг Украины достигла максимального уровня с 2014 года, а выполнение самих соглашений зашло в тупик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он предоставил слово адвокату Татьяне Монтян, известной своей пророссийской позицией, за что она давно внесена в базу "Миротворца". Женщина с пламенной речью обратилась к членам собрания, вторя позиции своей любимой Москвы.

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"Я уверенна, что Украина не заинтересована в выполнении Минских соглашений, и это делается при полном попустительстве коллективного Запада. Все несогласные с политикой Киева в последние восемь лет подвергаются преследованию", – заявила Монтян среди прочей околесицы.

В то же время ООН призывает все стороны военных действий на Донбассе минимизировать вооруженную активность на фоне обстрелов в последние часы 17 февраля. Глава Госдепа Энтони Блинкен подчеркнул, что по данным американской разведки, российские войска на море и на суше возле границ с Украиной находятся к полной боевой готовности.

"Россия делает шаги в сторону войны. Они собираются совершить подтекст своей атаки. Это может быть насильственное действие, сфабрикованный теракт, химическое оружие, этническая чистка, геноцид и т д. Только соблюдение пунктов Минских соглашений может стать основой для урегулирования обстановки на украинском Донбассе", – подчеркнул он.

Также американский политик подчеркнул, что США готово немедленно отреагировать на любой акт вооруженной агрессии России против Украины. По словам Блинкена, на кону стоит нечто более важное даже, чем безопасность одной страны – это вопрос международных принципов и суверенности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, обострение на Донбассе поставило "ребром" вопрос о необходимости прямых переговоров Украины и России. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Кремлем в любом из доступных форматов, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.