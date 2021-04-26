Порошенко: власть должна объяснить, где анонсированные 10 млн доз Pfizer и кого вакцинируют вне очереди

В правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные властью 10 миллионов доз препарата компании Pfizer.

На это во время согласительного совета обратил внимание пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он в очередной раз призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной Рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.

"Украина стремительно приближается к количеству умерших от коронавируса в пятьдесят тысяч. И это при том, что год назад кто-то называл себя "мастером спорта по борьбе с коронавирусом" и обещал, что Украина будет среди лидеров мира по вакцинации. Сколько еще должно умереть людей от COVID-19, чтобы власть поняла свою ответственность за преступное бездействие?" – подчеркнул лидер "ЕС".

Порошенко констатировал, что сейчас из более чем сорока миллионов украинцев провакционовано 527 тысяч, а за последние сутки провакцинировано 1114 украинцев. Эта цифра и является оценкой беспомощности и бездействия власти, убежден Порошенко.

"На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинская власть де-факто приостановила безвиз", – сказал пятый президент.

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тысяч доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", – заметил Порошенко.

Он обнародовал официальные данные Минздрава о людях, которые вакцинированы Pfizer.

"Среди них люди старше 80 лет по возрасту – 1. Или 0,010%. Медицинские работники – 400, или 3%. И по странной категории "другие" провакцинировано 9641, или уже такие символические 73%. Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", – подчеркнул лидер партии.

Он также призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном "Евросолидарностью", рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.

"Первый пункт – обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни", – отмечает Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной Рады, которое было принято 20 октября 2020 года.

"Ответственность правительства за фактический срыв массовой кампании вакцинации, в том числе и коммуникационной стратегии, где продвигать это должны не аферисты из наблюдательных советов, которых и поставили туда и которые влекут за собой членов своих семей. А профессиональные врачи, которые должны обоснованно доказать необходимость проводимых указанных изменений вакцинации", – резюмировал пятый президент.

Напомним, 8 апреля Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидний план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. В частности быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.