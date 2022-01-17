Судье Соколову, избирающего меру пресечения Порошенко, внезапно стало плохо и вызвали медиков, – Турчинов

Судье Алексею Соколову, который избирает меру пресечения пятому президенту Украины и лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко, якобы стало плохо. Такую информацию объявил руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.

Его слова в своем Telegram-канале приводит нардеп София Федина. Она также опубликовала фрагмент выступления Турчинова.

"Турчинов: судье стало плохо, вызывают медиков", – сказано в сообщении.

Отметим, что около 17:40 судья отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение. По состоянию на 20:30, он еще не вернулся.

Напомним, что 17 января Порошенко вернулся в Украину, а затем он в сопровождении сторонников отправился в суд, которые должен избрать ему меру пресечения. Прокуроры требуют отправить политика под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.

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