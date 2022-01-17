На выходе нас ждали пранкеры: Порошенко объяснил инцидент с 'вручением' повестки на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер "Европейской Солидарности" прокомментировал инцидент с повесткой на допрос в Государственное бюро расследований месяц назад. Он отметил, что тогда на выходе из Верховной Рады были пранкеры.

Об этом политик заявил в интервью "Украинской правде" на борту самолета, на котором он 17 января вернулся в Украину. По словам Порошенко, он не знал, что за ним шел именно сотрудник ГБР.

"Мой помощник и охрана сказали, что на выходе стояли какие-то пранкеры, блогеры. Я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы уже начали двигаться. Я не был настроен общаться с заказчиками таких дел (пранков)", – пояснил свою реакцию лидер "ЕС".

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Порошенко также добавил, что в тот день он действительно опаздывал на встречу, но водителя "переклинило" и машина не трогалась полторы минуты.

Напомним, что 17 декабря 2021 году сотрудники ГБР пытались вручить повестку пятому президенту Украины и вызвать в ведомство. Сотрудник подошел к автомобилю в тот момент, когда политик уже садился в машину, а когда она тронулась – пытался догнать авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Порошенко прибыл в Украину. В аэропорту Киев его встретили сторонники, которые вместе с политиком направились в Печерский райсуд, который должен избрать меру пресечения в рамках расследования о государственной измене.

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