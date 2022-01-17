Порошенко об обвинениях, выдвинутых ему ГБР: они врут, они сумасшедшие

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал обвинения, которые ему выдвигает Государственное бюро расследований. По его словам, следователи ведомства врут.

Порошенко также назвал их сумасшедшими. Об этом он рассказал в интервью изданию Lb.ua.

Пятый президент отметил, что ГБР заявляет, что на оккупированных территориях шахтерам можно было заплатить только наличными. Передачу, которых со своей стороны обеспечивали боевики, что, по утверждению правоохранителей, и является финансированием терроризма.

"Я не могу комментировать, что говорит ГБР. Они врут. Они сумасшедшие. И чтобы вам было абсолютно комфортно – все эти вопросы можно задать моим адвокатам", — сказал он.

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Порошенко также подчеркнул, что в компетенцию президента не входит платить или не платить шахтерам и предприятиям, это все компетенция директора предприятия и правительства.

Кроме того, он добавил, что поддерживает действия правительства, которые они совершали во исполнение, среди прочего, поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины – по обеспечению энергетической безопасности.

Напомним, в понедельник, 17 января, Печерский районный суд Киева собрался избрать меру пресечения Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене: дело касается расследования по поставкам в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, происходивших в судебной инстанции и под ее стенами, все свежие новости узнавайте здесь.

Напомним: еще 20 декабря стало известно, что Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" заявили, что дело сфабриковано, а секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов подчеркнул, что с первого дня каденции Зеленского против Порошенко начали вести систематическую борьбу. Он заверил, что за 2,5 года все дела против лидера "Евросолидарности" превратились в фарс.

В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.

Также стало известно, что 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее решение принято в рамках дела об госизмене, по которому политик проходит как подозреваемый. Его адвокат назвал вердикт "абсолютным беззаконием и политическим преследованием".

Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в Брюсселе, лидер "ЕС" Петр Порошенко дал интервью изданию Politico. Выдвинутое ему подозрение он назвал "юридическим мусором". Также подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой РФ Владимиром Путиным.