'Планы врага уже сломлены': Резников сказал, как Украина сможет победить в войне с Россией

Планы России по захвату Украины уже сломаны, а наши защитники при этом не только достойно держат оборону, но и переходят к контратакам. Мы сможем победить агрессора в этой войне не количеством, а качеством наших войск. Украинская армия мотивирована, лучше обучена и вооружена.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что в боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение.

"В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла. Наоборот", – написал министр.

Видео дня

Резников добавил, что, кроме ВСУ, Украину сейчас защищают от врага более 100 тыс. украинцев, вступивших в ряды теробороны, и сотни иностранных добровольцев. Более того, более 200 тысяч украинцев вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну.

Глава Минобороны пояснил, что российские оккупанты прибегли к террористической войне, потому что в самом начале вторжения они понесли сокрушительные потери. Поэтому испуганный противник атакует не военных, а мирных незащищенных жителей, демонстрируя этим свои преступные намерения.

"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает", – сообщил Резников.

Он отметил, что Украина отомстит России за каждого убитого гражданина, а каждый российский террорист ответит за свои преступления, совершенные против человечества. Министр написал, что мы сейчас всеми силами приближаем победу в этой войне, однако запасы РФ могут иссякнуть позже, чем нам бы хотелось.

В таких условиях следует заботиться о постоянном укреплении нашей армии, возобновлять работу экономики и организовывать гуманитарные коридоры для городов, которые находятся под самыми сильными атаками оккупантов.

"Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет никакого шанса нас одолеть. Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе", – резюмировал министр .

Напомним, что Резников ранее заявил, что Украина с пониманием примет капитуляцию России. Он призвал солдат страны-агрессора либо сдаться в плен, либо идти следом за русским кораблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор и сдерживают наступление российских оккупационных войск по всем направлениям. В четверг, 10 марта, наши защитники заставили врага отступить по нескольким направлениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!