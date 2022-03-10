Враг отступил на нескольких направлениях, оккупанты ищут пути сдаться в плен – Генштаб

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор и сдерживают наступление российских оккупационных войск по всем направлениям. В четверг, 10 марта, наши защитники заставили врага отступить по нескольким направлениям.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что украинские военные заставили оккупанта отойти на невыгодные ему позиции на Полесском и Волынском направлениях. Кроме этого, от российских захватчиков освободили населенный пункт Бакланова Муравейка на Северском направлении.

Во всех других направлениях российско-нацистских оккупантов остановлено. Враг понес значительные потери как в личном составе, так и в вооружении и технике.

Видео дня

Поэтому захватчики перешли к другой тактике – распространение дезинформации и пропаганды по всем имеющимся у них информационным каналам. Используя кибер-преступников и свои федеральные СМИ, враг активно распространяет фейки о том, что руководство нашего государства якобы приняло условия РФ и призывает украинских военных сложить оружие.

"Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие", – отметили в Генштабе.

Но, несмотря на всю ложь путинской пропаганды и изолированность военных РФ от объективной информации, сведения о позорном для России реальном положении вещей к ним все же поступают.

Среди оккупантов ходят слухи о том, что российское минобороны не способно выплачивать им деньги из-за введенных санкций. Это деморализует российских солдат и они начинают искать способы сдаться в плен. В частности, это происходит в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина с пониманием примет капитуляцию России. Он призвал солдат страны-агрессора либо сдаться в плен, либо идти за российским кораблем.