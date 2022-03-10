Украина с пониманием примет капитуляцию России, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина с понимаем примет капитуляцию России. Он призвал солдат страны-агрессора либо сдаться в плен, либо идти следом за российским кораблем.

Соответствующий пост глава оборонного ведомства опубликовал на своей странице в Facebook. Он добавил, что руководство страны во главе с президентом работает и остается на своих местах.

"Руководство страны во главе с президентом, члены правительства все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для РФ! Я настоятельно советую каждому русскому солдату проследовать прямо за российским кораблем или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", – написал Резников.

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Отметим, оккупационные войска продолжают нести потери в Украине. Так, на Черниговщине ВСУ уничтожили целый дивизион российских войск "Искандер-М".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что защитники Украины дают мощный отпор врагу на всех фронтах, противник несет потери. За последние дни не было ни одного боестолкновения на земле, где бы оккупанты имели преимущество.

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