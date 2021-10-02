'Слуги народа' договорились о снятии Разумкова с поста спикера Верховной Рады

На съезде фракции "Слуга народа" принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук. По ее словам, вопрос окажется на повестке дня уже с понедельника, 4 октября.

"На фракции "Слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины из занимаемой должности", – написала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский на съезде фракции "Слуга народа" прокомментировал возможную отставку Разумкова. По словам главы государства, главная ошибка главы парламента состоит в его политических взглядах и нежелании поддерживать "программные моменты партии".

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