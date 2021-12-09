Офицер НАТО Табах о риске агрессии России: это блеф, Путин не пойдет в лобовую на Украину

Президент России Владимир Путин блефует, когда говорит о возможном вооруженном вторжении в Украину. Он не пойдет в лобовую атаку.

Как сказал в эфире телеканала Украина 24 американский военный аналитик Гарри Табах, переговоры между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным были обсуждены заранее, поэтому ожидать каких-то серьёзных решений и результатов по Украине от них не стоит. Сама же встреча больше "похожа на театр", считает эксперт.

Он заявил, что обе стороны по окончанию диалога будут стараться выглядеть победителями и заявят о том, что они смогли достичь во время него того, чего хотела.. Так, по словам Табаха, Байден станет говорить, что он смог предотвратить войну, а Путин заявит, что добился того, чтобы Украину не приняли в НАТО.

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Табах же отметил, что Путин способен понять "только силу", но администрация Байдена делает ставку на дипломатию. Аналитик подчеркнул, что последняя достаточно слаба и об этом свидетельствует "бегство" Америки из Афганистана.

В то же время, он отметил, что для Украины не время расслабляться. И следует оставаться готовыми к атаке.

"Когда ты готовишься к войне – получишь мир, а когда готовишься к миру - получишь войну. И я считаю, что Украина сегодня очень хорошо подготовлена", – добавил Табах.

Он же предупредил, что если Россия все же решится нанести удар по Украине, то это произойдет одновременно с ударом Китая по Тайваню.

"И получится, что это Россия сговорилась с Китаем и так они Америку посадили в лужу", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден и Путин провели переговоры, в том числе по Украине.