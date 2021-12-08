Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским на фоне стягивания войск РФ к границам Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит "в ближайшие дни" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным с целью избежания военной эскалации в Украине. Также он намерен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявили в Елисейском дворце 7 декабря, пишет Quest France. Сообщается, что Макрон уже пообщался на тему кризиса в Украине с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии, которые подтвердили свою решимость действовать сообща, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность страны.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях против России, Макрон подчеркнул необходимость дождаться итогов переговоров президента США Джо Байдена с Путиным, которые состоялись вечером 7 декабря.

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"Наша стратегия – начать работу и процесс умиротворения. Идея состоит скорее в том, чтобы попытаться повторно вовлечь его (Владимира Путина - ред.) в форматы согласования с нами", – подчеркнул французский лидер, напомнив о существовании "нормандского формата" между Украиной, Россией, Германией и Францией.

Напомним, одной из основных тем переговоров Байдена и Путина стала Украина – в частности, американский лидер пригрозил санкциями в случае российской агрессии. Переговоры прошли в закрытом онлайн-формате. Позже были обнародованы темы, которые обсуждали Байден и Путин:

Президент США выразил поддержку Украине.

Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян.

Байден призвал Путина вернуться к дипломатическому пути и прекратить эскалацию.

На фоне этого из оборонного бюджета США исключили санкции против "Северного потока-2", санкции против 35 россиян из окружения Путина, ограничения по госдолгу России.

В то же время документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощи Украине, а также 4 миллиарда долларов на военное сдерживание России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время переговоров Путин вновь указал Байдену на "опасные попытки" освоения украинской территории, которые якобы предпринимает НАТО. В ответ президент США напомнил – никто не вправе диктовать Альянсу, кого принимать или нет в свой состав, и пригрозил РФ более сильными санкциями;