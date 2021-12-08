Путин пытался 'диктовать' свои правила, но Байден пригрозил радикальными мерами. Что ждет Украину – три сценария

Глава России Владимир Путин вновь указал своему американскому коллеге Джо Байдену на "опасные попытки" освоения украинской территории, которые якобы предпринимает НАТО. В ответ президент США напомнил – никто не вправе диктовать Альянсу, кого принимать или нет в свой состав, и пригрозил РФ более сильными санкциями за попытку вторжения в Украину.

Американский лидер заверил главу Кремля, что Вашингтон готов принять решительные экономические меры. По словам экспертов, Москва на это может отреагировать по трем сценариям – отступлением, дипломатическим решением или же войной.

Онлайн-встреча президентов РФ и США состоялась 7 декабря. OBOZREVATEL собрал главные тезисы и реакцию на заявления двух лидеров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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После видеодзвонка Байдена и Путина в Белом доме заявили, что США пообещал президенту РФ принять решительные экономические меры в случае вторжения российских войск в Украину. Как передает CNN, эксперты говорят: это свидетельствует о том, что эти новые меры нанесут больший удар, чем санкции, введенные в 2014 году, которые не смогли остановить Россию от оккупации украинского полуострова Крым.

"Президент Байден посмотрел в глаза Путину и сказал ему: то, что мы не делали в 2014-м, мы готовы сделать сейчас", – пересказал репортерам советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Хотя, по его словам, в Белом доме до сих пор считают, что глава Кремля еще не решил, начинать ли военное наступление против Украины.

Один из наиболее осведомленных западных наблюдателей за российскими военными делами – Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа США выразил убеждение, что мировые лидеры правы, говоря о беспокойных действиях РФ возле Украины.

По его словам, после обмена мнениями Байдена и Путина, есть три возможных результата:

Россия может просто отступить перед угрозой согласованных карательных западных экономических санкций ;

может быть установлен какой-то обновленный дипломатический процесс , предотвращающий конфликт;

РФ может начать открытую войну.

"Возможно, Путин решил, что только прямые военные действия могут достичь его целей в отношении Украины, и, учитывая зимние энергетические проблемы Западной Европы, предполагаемую слабость президента Байдена и отвлечение пандемии COVID-19, сейчас лучшее время для нанесения удара", – рассказал Кофман в комментарии ВВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, отмечалось, что после переговоров с главой России Джо Байден пообщается по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Впоследствии стало известно, что президент США перенес этот разговор на 9 декабря.