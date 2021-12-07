Путин жаловался на Украину и требовал гарантий нерасширения НАТО: Кремль изложил свою версию переговоров

В Кремле обнародовали свою версию того, какие вопросы обсуждались во время переговоров между президентами США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В частности, лидер страны-агрессора пожаловался, что Украина якобы "не выполняет Минские соглашения".

Об этом говорится на сайте российского президента. Там отмечается, что "разговор носил откровенный и деловой характер".

Отметим, что Путин снова назвал российско-украинскую войну – "внутриукраинским кризисом".

"Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования", – сказано в заявлении.

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В ответ Байдену на перемещение российских войск возле границ Украины, Путин сказал, что "именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей".

В то же время в Кремле признали, что Байден предупредил Путина о санкциях, в случае эскалации в Украине.

Российский президент снова потребовал от Байдена юридически зафиксированных гарантий, которые исключат "расширение НАТО в восточном направлении". В Белом доме, комментируя вопрос по Альянсу, сказали, что никто не имеет права диктовать, кого не следует принимать в НАТО.

"Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам", – подытожили в Кремле.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Белом доме заявили, что Байден во время разговора с Путиным выразил поддержку Украине. Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян. Подробнее об итогах переговоров читайте в нашей онлайн-хронике.