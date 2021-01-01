Появилась реакция украинцев на новогоднее поздравление Порошенко

Новогоднее поздравление от пятого президента Украины Петра Порошенко вызвало бурную реакцию украинцев в сети: одни хвалили политика и поздравляли в ответ, а другие – стали спорить.

Так, новость OBOZREVATEL о праздничной речи лидера "ЕС" собрала более чем полтысячи комментариев на Facebook-странице издания. При этом мнения подписчиков разделились.

Некоторые пользователи поблагодарили Порошенко и в ответ оставили свои теплые пожелания для него и его семьи. Некоторые подписчики, наоборот, раскритиковали текст поздравления или же самого политика.

Часть украинцев ответила на слова Порошенко о том, что граждане "стали сильнее, мудрее и лучше".

"Мудрее еще не стали", "Возможно, стали сильнее, но не мудрее и отнюдь не лучше", – считают некоторые комментаторы.

Часть пользователей также отреагировала на споры в комментариях, призвав украинцев быть добрее.

Напомним, лидер партии "Европейская солидарность" в своем поздравлении заявил, что в непростом 2020 году украинцы проявили невероятное количество терпения, мужества, добра и любви. Полный текст можно почитать по ссылке.

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