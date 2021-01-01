Появилась реакция украинцев на новогоднее поздравление Порошенко
Новогоднее поздравление от пятого президента Украины Петра Порошенко вызвало бурную реакцию украинцев в сети: одни хвалили политика и поздравляли в ответ, а другие – стали спорить.
Так, новость OBOZREVATEL о праздничной речи лидера "ЕС" собрала более чем полтысячи комментариев на Facebook-странице издания. При этом мнения подписчиков разделились.
Некоторые пользователи поблагодарили Порошенко и в ответ оставили свои теплые пожелания для него и его семьи. Некоторые подписчики, наоборот, раскритиковали текст поздравления или же самого политика.
Часть украинцев ответила на слова Порошенко о том, что граждане "стали сильнее, мудрее и лучше".
"Мудрее еще не стали", "Возможно, стали сильнее, но не мудрее и отнюдь не лучше", – считают некоторые комментаторы.
Часть пользователей также отреагировала на споры в комментариях, призвав украинцев быть добрее.
Напомним, лидер партии "Европейская солидарность" в своем поздравлении заявил, что в непростом 2020 году украинцы проявили невероятное количество терпения, мужества, добра и любви. Полный текст можно почитать по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Второй год подряд два украинских телеканала ("5 канал" и "Прямой") новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского транслируют после приветствия Порошенко.
В своей речи Зеленский в кругу детей рассказал о самых больших проблемах и достижениях Украины в 2020 году. Глава государства также подчеркнул, что хочет объявить о мире непосредственно во время посещения Донбасса и Крыма.