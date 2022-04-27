Ни Киев, ни Москва не верят в успех переговоров: о чем говорят дипломаты, пока на поле боя решается судьба Украины

И Украина, и Россия понимают, что мирные переговоры не станут путем прекращения войны. Более того – такая задача даже не стоит перед дипломатами. Будущее Украины и всего мира будет решаться именно на поле боя.

При этом темп диалога и его градус зависит от ситуации на фронте. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на источники, близкие к переговорным группам обеих стран. Смысл этих переговоров с РФ – определить, как мы будем сосуществовать дальше.

"Смысл переговоров – определить базовые правила, по которым Украина и Россия будут жить в будущем, чтобы подобные войны не повторялись, а именно – какие документы нужно будет обсуждать и подписывать после того, как замолчат пушки", – говорится в сообщении.

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Последняя живая встреча между Украиной и РФ прошла почти месяц назад в Стамбуле. Именно тогда было озвучено "стамбульское коммюнике" – все детали о нем вы найдете по ссылке.

Источник, близкий к российской делегации, говорит, что итоговое коммюнике было результатом консенсуса. В Украине же заявили, что "на 90%" текст этого документа написали члены украинской делегации.

Однако формально коммюнике было инициативой украинской стороны. Поэтому Киев должен получить от России ответ на это предложение.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что украинской стороне якобы передали "проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не передавала Украине никакого проекта документа в рамках переговоров по завершению войны.

В то же время член украинской переговорной группы, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что стороны активно обсуждают "стамбульское коммюнике", обмениваясь замечаниями и встречными предложениями.

"Но никаких радикально новых предложений по сравнению со "стамбульским коммюнике", которые позволили бы говорить о принципиально ином документе, ни Россия, ни Украина не выдвигали", – пишет BBC.

"Стамбульское коммюнике", упомянутое ранее, было озвучено еще до того, как стали ясны масштабы зверств российской армии против мирного населения на оккупированных территориях Киевщины. Первые кадры десятков замученных захватчиками украинцев появились уже после этого этапа переговоров, они повлекли за собой перелом в сознании украинцев.

Буча заметно повлияла на позицию официального Киева, потому что все наше общество задавало только один вопрос: "о каких переговорах с РФ теперь может идти речь?".

Михаил Подоляк сказал, что если бы на момент переговоров в Стамбуле у украинских властей была полная информация о событиях в Буче, по меньшей мере, формулировки преамбулы "стамбульского коммюнике" были бы более жесткими: там, вероятно, были бы упомянуты "бесчеловечные методы ведения войны" со стороны РФ.

В России также заявили, что "Буча была значительным отрицательным фактором для переговоров. Буча повлияла на украинскую делегацию. Некоторые люди закрылись". Однако "после "Москвы" стало совсем плохо", – добавил собеседник издания.

Затопление крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота РФ – повлияло на настроение главы страны-агрессора Владимира Путина. Источник в Москве говорит, что для России это было унижением и "пощечиной", оно "отодвинул мир как минимум на месяц".

С самого начала стороны договорились не афишировать обсуждаемые разногласия в договоре о гарантиях безопасности, однако часть из них все же просочилась в СМИ.

В частности, в России хотели бы видеть среди стран гарантий безопасности Украины Беларусь. Киев заявил, что это создание искусственных информационных поводов.

"Для России этот вопрос действительно важен. "Черти" прячутся в деталях. Украине бы хотелось, чтобы в случае непосредственной опасности страны-гаранты сразу бы вводили войска. Им хочется обязывающих договоренностей", – говорит приближенный к переговорам источник.

В то же время, РФ хочет иметь возможность заблокировать потенциальное применение военной силы. Однако Киев не намерен подписывать какой-либо документ, предусматривающий возможность Москвы заблокировать запуск механизма защиты Украины.

Отметим, что "стамбульское коммюнике" предполагает, что вопрос будущего украинского Донбасса должны обсудить на личной встрече президенты Украины и России.

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что "он не хочет, но должен встретиться с президентом России", если в РФ намерены решить вопрос территориальной целостности Украины дипломатическим путем.

О позиции Владимира Путина относительно такой вероятной встречи известно гораздо меньше. Несколько недель назад он говорил, что общаться с Зеленским "еще не время".

"Я сомневаюсь, что Российская Федерация объективно смотрит на реальность. Мне кажется, они настолько глубоко зашились в своем иллюзорном мире, что, пожалуй, для разрыва этого кокона им нужно какое-то время", – сказал Михаил Подоляк, резюмируя, что сейчас встреча Путина с Зеленским выглядит маловероятной.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что активные переговоры не возможны во время военной операции. Все, что происходит, это отправка писем, консультации и телефонные разговоры. Все ожидают военного результата.

По его словам, сейчас готовы только черновые варианты соглашений. В то же время, в них не указаны решения относительно Крыма и Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что война против Украины завершится подписанием договора. Нюансы этого соглашения будут зависеть от положения дел на поле боя.