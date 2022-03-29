В Стамбуле пройдет новый раунд переговоров Украины и РФ о прекращении войны: делегации уже прибыли. Все подробности

Во вторник, 29 марта, делегации Украины и России проведут в турецком Стамбуле первые за несколько недель переговоры о завершении войны. Для Киева на них приоритетом является прекращение огня и полный отвод российских войск, а Москва продолжает ставить ультиматумы о "демилитаризации" соседнего государства.

Поэтому украинская сторона и ее партнеры выражают скептицизм в отношении намерений по переговорному процессу со стороны страны-агрессора, которой нельзя верить. Об этом сообщает ВВС, отмечая, что пред запланированной встречей политиков во многих областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, оккупанты продолжают обстрелы и блокируют маршруты выезда мирного населения из некоторых городов.Надежды на прекращение огня не велики

Видео дня

Личные беседы представителей Украины и РФ сперва планировали на 28 марта, но потом перенесли. Россияне в очередной раз продемонстрировали свою поспешность – их делегация приземлилась в Стамбуле еще прошлой ночью. Украинская же прилетела позже, объяснив это логистическими задержками.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Он пытался позиционировать свою страну как ключевого посредника и призвал Кремль договориться о прекращении огня.

Но в СМИ пишут, что надежды на это не велики. Отмечается, что на встрече дискуссии ведутся между советниками президентов Украины и РФ, что "не соответствует уровню" министров иностранных дел, которые встречались в Турции для неудавшихся мирных переговоров в начале этого месяца. Фактически, беседа продолжит прошлые почти ежедневные видеозвонки делегаций.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть вопрос о компромиссах (имеется в виду и то, что страна не будет вступать в военные союзы с другими государствами), но не раньше референдума или вывода российских войск. Это создает пропасть между его позицией и требованиями РФ", – говорится в материале.Что обе стороны сказали о переговорах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телевидения подчеркнул, что на встрече Киев добивается прекращения огня без отказа от территории или суверенитета.

"Мы не торгуем людьми, землей или суверенитетом. Программой-минимум будут гуманитарные вопросы, а программой-максимум – достижение договоренности о прекращении огня", – сказал он.

Со своей стороны советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что "сомневается в каком-либо прорыве".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил мол, переговоры пока не принесли существенного прогресса, но якобы "важно, чтобы они продолжались лично".

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США выразил сомнение относительно надежд на прогресс. По его мнению, глава страны-агрессора Путин, похоже, не готов идти на компромиссы, чтобы положить конец войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Необходимость нового раунда переговоров с РФ он объяснил тем, что мы ищем мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!