Арестович объяснил, почему переговоры Украины и РФ 'застопорились': все надеются на военный результат

Активные переговоры не возможны во время военной операции. Все, что происходит, это отправки писем, консультации и телефонные разговоры. Все ожидают военного результата.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью для независимого российского издания "Медуза". Он уверен, что ситуация на поле боя напрямую влияет на дипломатические процессы.

"Сейчас активная фаза наступления, а мы тут (на переговорах) улыбаемся и изображаем, что у нас все хорошо. Так не работает даже в дипломатии, которая является весьма бездарной у России, но тем не менее", – заявил Арестович.

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По его словам, сейчас готовы лишь черновые варианты соглашений. При этом в них не указаны решения по поводу Крыма и Донбасса. Украинская сторона предлагает создать отдельные международные комиссии по этим вопросам, которые работали над поиском решения в течении 15 лет.

"То, что это наша территория, мы даже обсуждать не собираемся. Но, понимая, что Россия де-факто осуществляет там контроль, мы готовы на международные переговоры по этому вопросу. Таково было предложение на момент соглашений в Стамбуле", – объясняет советник главы ОПУ.

При этом он подчеркивает, что с того времени ситуация изменилась, поэтому могут изменится предложения украинской стороны. Арестович добавляет, что в начале войны Кремль отказывался даже от идеи переговоров о статусе полуострова, сейчас же такие обсуждения стали возможными. "Видимо, очень "удачно" операция у них прошла, раз начали переговариваться по Крыму", – комментирует он.

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