У Путина заявили, что передали Украине проект документа 'с четкими формулировками'

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Украине российский проект документа с "четко выработанными формулировками". Теперь в РФ ждут ответа от Киева.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Владимира Путина во время брифинга 20 апреля обвинил украинскую сторону в том, что она якобы "постоянно отходит от своих слов". По словам Пескова, это "имеет плохие последствия" "в плане эффективности переговоров".

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", – сказал спикер Кремля.

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Песков также заявил, что "динамика работы украинской стороны" якобы "оставляет желать лучшего".

"Большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", – пожаловался пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после зверств врага в Буче "сухо воспринимать переговоры с РФ уже невозможно". Делегация Украины не может отбросить эмоций в ходе переговоров, что очень усложняет их ход.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что конец войны будет решаться на поле боя.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, что кадры из Бучи, Ирпеня и Краматорска остановили переговорный процесс. При этом он пообещал, что Турция продолжит прилагать усилия для возобновления диалога.