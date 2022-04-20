"Песков сам с собой играет в футбол": Зеленский заявил, что Украина не получила от РФ документов в рамках переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не передавала Украине проекта документа в рамках переговоров о завершении войны. Хотя в Кремле утверждали, что Киеву якобы уже поступили конкретные предложения.

После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 апреля журналисты спросили Зеленского, видел ли он предложенные агрессором инициативы. Президент уверен, что подобных документов и вовсе не существует. "Уверен, что нам ничего не передавали", – сказал он.

Также Зеленский ответил на популярный тезис Москвы о том, что "мяч на стороне Киева". "Раньше я неплохо играл в футбол. Там какие правила? Нужно две команды и мяч. Тут мне кажется, что Песков (спикер главы РФ – ред.) сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – подчеркнул президент.

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Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Украине российский проект документа с "четкими, выработанными формулировками". И теперь агрессор ждет ответа от официального Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины отметили, что РФ использует публичные заявления о переговорном процессе в качестве элемента давления. Там подчеркнули, что оккупантам еще в Стамбуле передали предложения по формульным решением.