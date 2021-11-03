Нардепы Рады отправили в отставку пять министров. Результаты голосования и все подробности

В среду, 3 ноября, представители украинского парламента произвели ряд кадровых изменений в правительстве Дениса Шмыгаля. Нардепы уволили сразу пятерых министров, которым уже найдены замены.

Трех чиновников на сессии не было, и некоторые депутаты выразили недовольство из-за невозможности даже задать им какие-либо вопросы. Голосование состоялось на пленарном заседании Верховной Рады и транслировалось онлайн на телеканале "Рада" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первым в отставку был отправлен министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. "За" отдали голоса 322 парламентария, против выступил один, 17 воздержались и 26 не голосовали (поименное голосование).

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Следующим кандидатом на увольнение стал первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко. Это решение поддержали 320 нардепов, один проголосовал против, 20 воздержались и 21 не голосовал (поименное голосование).

Также отправлен в отставку Алексей Резников – вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий: 329 проголосовали "за", "против" – 0, воздержались – 16, не голосовали – 24 (поименное голосование).

Резников и Абрамовский были единственными из пяти кандидатов на увольнение, которые присутствовали на этой сессии.

Далее нардепы 342 голосами поддержали отставку вице-премьер-министра и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского. "Против" никто не высказался, 8 воздержались и 18 не голосовали (поименное голосование).

Последним нардепы отправили в отставку министра обороны Андрея Тарана: 341 "за", двое воздержались и 20 не голосовали (поименное голосование).

Отметим, что тема кадровых перестановок в Кабмине звучала еще с лета этого года. Отдельные обсуждения были на заседаниях фракции "Слуга народа", а теперь в монобольшинстве определилась, кто именно из министров лишится своих должностей.

Ранее упомянутые пятеро должностных лиц написали заявления об отставке с занимаемых должностей по собственному желанию и подали их в аппарат ВРУ. Первым это сделал Абрамовский в 20-х числах октября, Урусский и Резников – 1 ноября, а 2 ноября – Любченко и Таран тоже написали заявления.

Известно, что на должность главы Минобороны вместо Тарана предлагали назначить Резникова, а его место отдать "слуге народа" Ирине Верещук. Вместо Абрамовского главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов может стать его заместитель Руслан Стрелец. Урусского в Министерстве промышленности может заменить глава Гостаможни Павел Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре правительство уволило главу Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка. Ранее в его служебном кабинете провели обыски детективы НАБУ