Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку: появились подробности

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Алексей Любченко написал заявление об отставке с занимаемой должности. Документ он подал 2 ноября в аппарат Верховной Рады.

Новостью поделился представитель Кабинета министров в ВРУ Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Известно, что вместо Любченко министром экономики будет заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Накануне фракция "Слуга народа" решила поддержать назначение вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана. Резникова же аменит нардеп от СН Ирина Верещук.

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Кроме этого, министром стратегической промышленности вместо Олега Урусского станет Павел Рябикин, который покинет пост главы Гостаможни. Также планируется увольнение министра экологии Романа Абрамовского, которого может заменить на этом посту один из его заместителей.

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