Министр экологии Абрамовский написал заявление об отставке

Роман Абрамовский решил уволиться с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины после негативной оценки работы ведомства со стороны СНБО и представителей монобольшинства в парламенте. Ее он занимал с 19 июня 2020 года.

О подачи им заявления относительно увольнения сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Его слова процитировал "Интерфакс-Украина".

"Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к главе Верховной Рады, и он выходил", – заявил он.

На уточняющий вопрос, чем 48-летний Абрамовский мотивировал такое решение, нардеп сказал, мол, "по собственному желанию, но надо спрашивать его самого".

"Так сложились обстоятельства, что я видел, что он выходил и писал заявление. Это я видел собственными глазами. Каким дальше образом она будет продвигаться, ну, я думаю, по процедуре просто"? – добавил Арахамия.

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"Слуга" выразил убеждение, что за отставку Романа Абрамовского в Верховной Раде найдется достаточное количество голосов. По его словам, основной претензией к работе министра стала крайне высокая коррумпированность экоинспекции в регионах.

"Вы же помните, что у нас по антиолигархических законах всегда баталии. Прежде всего претензия, которая была на фракции озвучена многими депутатами, которые работают в регионах: экоинспекция там – очень коррумпированное учреждение", – объяснил парламентарий.

В то же время кандидатуры на замену Абрамовскому в монобольшинства пока нет. Арахамия подчеркнул, что собеседования на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов уже проходили, но претенденты "были плохие". Называть конкретные фамилии он отказался.

Нардеп допустил, что на такую должность могут выдвинуть и кого-то из депутатов от "Слуги народа", но заявил, что ни в коем случае не избранного по одномандатному избирательному округу, поскольку "мажоритарщиков на такие не пускают".

Ранее в этот же день заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что парламент 21 октября может проголосовать за отставку Романа Абрамовского. Такой вопрос обсуждали на заседании фракции накануне.

"Я допускаю, что если это заявление об отставке официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы она сегодня поступила, потому что завтра будет комитет", – прокомментировала Кравчук журналистам в кулуарах Рады

Она напомнила, что в прошлую пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины дал "весьма негативную оценку деятельности украинского Минэкологии". Отметим: тогда секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что семья бывшего министра экологии Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу полезных ископаемых.

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