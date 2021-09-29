Кабмин уволил с должности главы Государственной миграционной службы Соколюка: кто его заменит

Кабинет министров уволил с должности главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка. Временно исполнять обязанности главы ГМС назначена Наталья Науменко.

Об этом в Telegram-канал сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Добавим, что ранее в служебном кабинете главы ГМС Максима Соколюка детективы НАБУ провели обыски. Следственные действия также прошли в кабинетах его заместителей. Чиновники подозреваются в хищении средств при строительстве нового офиса миграционной службы по адресу ул. Павловская, 29.

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