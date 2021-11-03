В 'Слуге народа' рассказали, кто может занять вакантные места министров в Кабмине

Во фракции "Слуга народа" определились с кандидатурами на должности министров экономики, экологии, стратегических вопросов промышленности, обороны и реинтеграции ВОТ. Предложения о внесении их на вакантные должности в правительстве, на правах коалиции, были направлены Кабинету министров.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в Telegram-канале. Напомним, что за отставку пятерых чиновников нардепы проголосовали на сессии парламента 3 ноября.

В частности, были уволены:

Роман Абрамовский – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Алексей Любченко – первый вице-премьер и министр экономики;

Алексей Резников – вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

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Олег Урусский – вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Андрей Таран – министр обороны.

Их места, по предложению "слуг народа", могут занять:

должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – нардепот СН Ирина Верещук;

должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины – Юлия Свириденко;

должность министра по стратегическим отраслям промышленности – Павел Рябикин.

Кроме этого, представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук добавил, что в ВРУ также поступило представление президента Владимира Зеленского о замене Андрея Тарана. Главой Министерства обороны глава государства предлагает назначить Алексея Резникова.

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