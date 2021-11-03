В "Слуге народа" рассказали, кто может занять вакантные места министров в Кабмине
Во фракции "Слуга народа" определились с кандидатурами на должности министров экономики, экологии, стратегических вопросов промышленности, обороны и реинтеграции ВОТ. Предложения о внесении их на вакантные должности в правительстве, на правах коалиции, были направлены Кабинету министров.
Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в Telegram-канале. Напомним, что за отставку пятерых чиновников нардепы проголосовали на сессии парламента 3 ноября.
В частности, были уволены:
Роман Абрамовский – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов;
Алексей Любченко – первый вице-премьер и министр экономики;
Алексей Резников – вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Олег Урусский – вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;
Андрей Таран – министр обороны.
Их места, по предложению "слуг народа", могут занять:
должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – нардепот СН Ирина Верещук;
должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины – Юлия Свириденко;
должность министра по стратегическим отраслям промышленности – Павел Рябикин.
Кроме этого, представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук добавил, что в ВРУ также поступило представление президента Владимира Зеленского о замене Андрея Тарана. Главой Министерства обороны глава государства предлагает назначить Алексея Резникова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре Роман Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Ее он занимал с 19 июня 2020 года.
1 ноября подали заявления об отставке министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский.
А 2 ноября в отставку подал Алексей Любченко, первый вице-премьер-министр и министр экономики, а также министр обороны Андрей Таран.