Нардеп Скороход третий раз заболела коронавирусом

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход третий раз с начала пандемии заболела коронавирусом. Прошлые два раза болезнь настигла ее весной 2020 года.

О самочувствии Скороход рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, она уже чувствует себя лучше (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не знаю, чего он от меня никак не отстает, но я уже в достаточно хорошем состоянии", – сказала политик.

Ребенок Скороход и остальные члены ее семьи в этот раз не заразились, они получили отрицательные тесты на COVID-19.

Напомним, о заражения Анны Скороход коронавирусом стало известно 28 марта. Позже она призналась, что использовала свой статус, чтобы ей сделали тест.

5 апреля Скороход сообщила, что сдала еще один положительный тест, а теперь вирус подтвердили и у ее новорожденного сына. 15 апреля нардеп рассказала, что они с сыном повторно сдали тест на коронавирус, который оказался положительным. Негативные результаты они получили уже 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 18 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1 210 зараженными.

На 19 марта в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – выявлено за минувшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.