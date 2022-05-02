Мы несем ответственность за бездействие: глава МИД Германии призвала предоставить Украине тяжелое оружие

В Министерстве иностранных дел Германии призвали поставить Украине тяжелое вооружение. После более чем двух месяцев войны, начатой против суверенного государства Россией, там признали, что несут ответственность за бездействие.

Об этом заявила глава ведомства Анналена Бербок в комментарии немецкому телеканалу ARD. Таким образом она выразила поддержку решению федерального правительства.

По ее мнению, страна действительно должна отправлять украинскому государству тяжелое оружие для борьбы с российскими захватчиками.

Иначе, считает министр иностранных дел, бездействие Германии может привести к тяжелым последствиям.

Вместе с тем она оправдалась, мол, в противодействии российской агрессии страна все же сделала определенные шаги.

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"Мы также несем ответственность за бездействие. Если бы мы сейчас приняли решение, что больше не будем поставлять ни оружие, ни тяжелое вооружение, то мы бы отдали больше территории Украины в руки главы России... Если бы мы просто ничего не сделали, страдания украинцев были бы гораздо, гораздо сильнее", – высказалась Бербок.

Ранее глава МИД Германии допустила снятие санкций с РФ в случае, если бы российские войска вышли из Украины. В то же время Бербок заявила, что больше "не доверяет обещаниям" кремлевского диктатора Путина.

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