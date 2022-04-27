Германия впервые объявила о поставках тяжелого вооружения в Украину, несмотря на сопротивление Шольца: все детали

Германия впервые с начала полномасштабного вторжения РФ объявила о том, что поставит Украине тяжелое вооружение, которое поможет отражать атаки российских оккупантов. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Об этом пишет Reuters. В частности, наша страна получит 50 самоходных установок "Gepard", оснащенных зенитными орудиями.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что приветствует это решение Германии. А внештатный научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета Марсель Дирсус сказал, что реальное значение решения Германии заключается не в том, что "Гепарды" обеспечат изменения на поле боя, а в сигнале, который они пошлют.

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Отметим, что в Германии пошли на поставку Украине тяжелого вооружения несмотря на возражения канцлера Олафа Шольца. Он неоднократно говорил, что немецкая сторона уже предоставила нам максимум возможной помощи, а также заявлял, что для вооружения, которое могла бы предоставить промышленность Германии, не хватает боеприпасов.

Однако часть немецкого парламента поставила под сомнения слова Шольца и в результате правительство все же приняло решение в пользу Украины.

Напомним: Шольц и его сторонники используют как аргумент в этом вопросе усиление ядерной угрозы от РФ в случае увеличения поставок вооружения Украине.

Также канцлер говорил о том, что у самой Германии якобы есть нехватка тяжелой военной техники.

Кроме того, Олаф Шольц заявлял, что тяжелую военную технику, которую поставляют в Украину, необходимо уметь использовать без длительной подготовки. Поэтому он считает, что лучшим выбором может стать бывшее советское вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны США создало в Германии центр для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине, которая уже третий месяц обороняется от российского вторжения. Его организовали в немецком городе Штутгарт.