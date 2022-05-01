В Германии назвали условия для снятия санкций с России и пообещали больше не верить Путину

Санкции против страны-террориста могут снять только в том случае, если из Украины выйдут рашистские войска, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она добавила, что больше не доверяет обещаниям кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – заявила Бербок в интервью BamS.

Она отметила, что нужно способствовать тому, чтобы наше государство было достаточно сильным, чтобы решать самим. "Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и им угрожают угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать условия", – сказала министр.

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По словам главы МИД ФРГ, речь идет не только о прекращении войны, но и о безопасности свободной жизни. При этом мирный порядок, который знала Европе, "был безвозвратно разрушен Путиным", указала Бербок.

"Как бы нам ни хотелось, до 24 февраля возврата не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина... Наша цель – мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей", – подытожила политик.

Стоит отметить, что украинские власти неоднократно предупреждали Германию о том, что существует реальный риск военного вторжения РФ, тем не менее, в ФРГ не послушали и даже вели с террористами совместные проекты. Одним из них является газопровод "Северный поток-2". Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что это была "явная ошибка" и он сожалеет о поддержке, которую оказывала его страна террористам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины, планирует отключить большое число банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT. Ожидается, что это затронет и крупнейший банк РФ – Сбербанка.