Монастырский рассказал, как будет действовать полиция при возможном вторжении РФ: мы учли опыт 2014 года

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский высказался о вероятности начала масштабного российского наступления. Он объяснил, что в 2014-2015 годах к захвату украинских городов на Донбассе привела, в частности, слабость правоохранительных органов и неоперативность их действий.

Об этом глава МВД сказал в понедельник, 14 февраля, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В рамках программы также прозвучало обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу.

Монастырский подчеркнул, что его слова о том, что "если кто попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения" – это лишь вывод из ошибок прошлых лет.

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В эфире "Права на владу" он добавил, что разработан алгоритм действий правоохранителей в случае захвата власти. Также проводятся соответствующие учения, чтобы они могли быстро и эффективно отреагировать на ситуацию..

Министр подтвердил, что планы насчет эвакуации населения существуют, но призвал людей не паниковать и вступать в ряды теробороны.

"Уверенность и активность правоохранительных органов, уверенность в своих силах ВСУ позволяют быть спокойными всем остальным", – подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что при вторжении силы безопасности, к которым относится полиция, должны реагировать на меры дестабилизации, но в случае введения военного положения полицейские переходят в состав ВСУ.

"Мы готовы к любым сценариям в нашей ситуации", – резюмировал Монастырский.

Ранее Монастырский также заявил, что, несмотря на все заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто в Украине не должен паниковать и не бояться. Он также пообещал, что МВД не допустит никаких проявлений сепаратизма, которые были на Донбассе и в Харькове весной 2014-го.

"Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия", – обратился министр к украинцам.

Напомним: в понедельник, 14 февраля, Зеленский обратился к украинцам. Он сказал, что сегодня Украина сильна как никогда.

Президент отметил, что перед нашей страной предстали серьезные внешние и внутренние вызовы. Он добавил, что нынешняя угроза – не первая, с которой столкнулся украинский народ, а государство следит за ситуацией и просчитывает разные сценарии, готовя ответ.

Кроме того, Зеленский объявил 16 февраля 2022 Днем единения. В этот день запланировано поднятие украинского флага на домах и сооружениях во всех населенных пунктах Украины, а также исполнение гимна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля народные депутаты провели закрытое заседание Верховной Рады из-за российской угрозы. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что риски есть, но предпосылок для широкомасштабного вторжения России власти не видят.

В то же время полицию по всей Украине с 14 февраля перевели на усиленный режим несения службы. Что это значит, читайте по ссылке.