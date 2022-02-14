Полиция по всей Украине переходит на усиленный режим несения службы из-за российской угрозы

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Личный состав Национальной полиции Украины с понедельника, 14 февраля, был переведен на усиленный режим несения службы. Так правоохранители будут работать до 19 февраля включительно.

Об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что такой режим работы полиции не является дополнительным поводом для паники.

Клименко объяснил, что такие меры необходимы, чтобы полицейские могли оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности украинцев.

Что предусматривает усиленный режим службы:

на улицах станет больше патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок;

Видео дня

для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране развернут дополнительные ситуационные центры;

объекты критической инфраструктуры, органы государственной и местного самоуправления полиция возьмет под охрану.

"Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – добавил Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля народные депутаты провели закрытое заседание Верховной Рады из-за российской угрозы. Секретарь СНБО Данилов отметил, что риски есть, но предпосылок для широкомасштабного вторжения России власти не видят.