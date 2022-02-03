Министр обороны Польши о переброске военных США в страну: это сильный сигнал солидарности

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что переброска военных США в его страну является сильным сигналом солидарности на фоне растущей агрессии Российской Федерации. По его словам, в Польшу должны прибыть около 1,7 тысячи американских военнослужащих.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что НАТО серьезно относятся к угрозе со стороны России. Об этом Блащак написал у себя в Twitter.

Блащак отметил, что говорил насчет переброски войск с министром обороны США Ллойдом Остином. В беседе стороны заверили, что выступают против агрессии по отношению к Украине.

"Согласно объявлениям, 1,7 тыс. дополнительных войск США будут переброшены в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. На прошлой неделе я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы против любой агрессии по отношению к нашему соседу", – написал Блащак.

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Также он добавил, что решение об укреплении восточного фланга НАТО свидетельствует о том, что США и Североатлантический союз серьезно относятся к угрозе со стороны России и предпринимают решительные меры сдерживания.

Wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce

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Minister @mblaszczak: Wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce o 1700 żołnierzy to mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na możliwą agresję Rosji na Ukrainę. pic.twitter.com/5npxxEki1t — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 2, 2022

На сайте Минобороны Польши уточнили, что США перебросят в Польшу элементы бригадной боевой группы из состава 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгга (Северная Каролина). Дополнительные штатные элементы, связанные с этим развертыванием, в количестве 300 солдат будут развернуты США в Германии.

Ранее сообщалось, что на восточный фланг НАТО будет переброшено 3 тысячи американских военнослужащих. Таким образом США намерены послать президенту России Владимиру Путину сигнал, чтобы предупредить на случай полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил ввод американских войск в Европу на фоне угрозы России. Развертывание ожидается в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поддержку Украины высказались большинство мировых лидеров. Кроме того, страны ЕС помогли и готовы продолжить помогать нашей стране оружием: