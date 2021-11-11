Министр культуры Ткаченко официально подал в отставку и назвал причины

Министр культуры на информационной политики Украины Александр Ткаченко подтвердил свое решение уйти в отставку. Причиной он назвал принятие Кабмином решения (на закрытом заседании 10 ноября. – Ред.) об отделении Госкино от возглавляемого им министерства.

Об этом глава Минкульта сообщил на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото заявления от 11 ноября, где под своим именем со смайликом отметил: "Все будет культура!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с Минкультом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы по управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", – заявил Ткаченко.

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По его словам, вместо продолжения воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем он неоднократно настаивал, чиновники приняли решение, с которым согласиться не может. К тому же, подчеркнул министр, оно неединично.

"Например, согласно управленческой реформе, в начале года правительство решило создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институций. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось", – объяснил Ткаченко.

В СМИ писали о том, что передача Госкино стала для него последней каплей. Министр не возразил и напомнил о предпоследней и не менее болезненной. В частности, о бюджете, выделенном на культуру в 2022 году, в котором и характер обсуждения, и финальная сумма для него неприемлемы.

"Собственная оценка – за время работы в Минкульте успел сделать где-то 50% из запланированного. И на самом деле, некоторыми вещами можно гордиться", – подчеркнул министр.

Он возглавлял министерство почти полтора года с 4 июня 2020-го. Сравнивая это с более чем 30-летним опытом работы в индустрии, заявил, что имеет право на оценку ситуации. Так, по его мнению, работа в правительстве при отсутствии командной работы и наличии бюрократических процедур – не столь эффективна, по сравнению с работой в индустриях.

"Но для сферы государственного управления важно постоянство, последовательность, а не шараханье из стороны в сторону, принятие решений без обсуждений и понимания целей, забивание гвоздей микроскопами. Следующему главе Минкульта желаю выдержки и внутренней силы. И всегда буду готов дать совет", – подытожил Ткаченко.

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