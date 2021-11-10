Ткаченко подает в отставку с поста министра культуры, – СМИ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко якобы подает в отставку. Решение было принято после того, как Кабмин проголосовал за отделение Госкино от его ведомства.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, отделение было "последней каплей" для министра, поскольку он выступал против.

Источники говорят, что Ткаченко узнал о решении правительства касательно Госкино постфактум, когда находился в командировке в Париже. Отмечается, что с Минкультом ничего не согласовывали в Кабмине.

Теперь ведомство должно стать Министерством культуры.

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Собеседник издания добавил, что отделение Госкино, по мнению Ткаченко, противоречит логике реформы, которая была начата еще до его назначения в министерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин ранее уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Временно исполнять обязанности главы ГСЧС будет Сергей Крук.