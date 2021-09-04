В Украине могут уволить трех министров: нардеп назвал фамилии

В Украине скоро могут уволить сразу трех министров. Речь идет о руководителе Министерства финансов Сергее Марченко, глава Минобороны Андрея Тарана и министра культуры Александра Ткаченко.

Такое заявление в эфире "Большой пятницы" на телеканале "Украина 24" сделал народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко. Он отметил, что первым могут снять с должности Марченко.

По словам Наливайченко, к министру обороны Тарану также есть определенные вопросы. В случае же с Ткаченко нардеп заявил о "нулевых, если не минусовых, результатах" его работы.

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В то же время политик сказал, что сейчас нет голосов за смену всего правительства, замену скорее всего будут искать только трем перечисленным выше министрам.

Наливайченко также добавил, что увольнение сейчас не угрожает спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Из-за недостатка голосов его кадровые изменения в ближайшее время не затронут.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук говорила о том, что обсуждать вопрос кадровых перестановок начнут с 7 сентября.

По данным нашего источника, под угрозой увольнения оказались сразу трое политиков – министр обороны Андрей Таран, вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что в Украине состав Кабмина может быть обновлен на 90%. Он анонсировал также ротацию в Генеральной прокуратуре и в Офисе президента.