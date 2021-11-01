Бизнес заступился за министра Любченко: Украине не нужны резкие кадровые перемены

Бизнес в Украине не обрадуется возможной отставке первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко. Поэтому заявления о том, что якобы отставка Любченко улучшит отношения власти с бизнесом – это манипуляция.

С таким совместным обращением выступили Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины и Совет предпринимателей при КМУ. Не принимать резкие кадровые решения особенно важно в условиях энергетического кризиса, отметили они.

"Были крайне удивлены, увидев ряд публикаций, большинство из которых, судя по единообразию посылов и перепечаток, очевидно носят заказной характер, относительно того, как бизнес и бизнес-объединения якобы должны обрадоваться возможной отставке первого вице-премьер-министра Алексея Любченко", – говорится в обращении.

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Ранее в СМИ действительно стали появляться публикации о том, что в Кабмине якобы назрела отставка Любченко. Самого министра при этом обвиняли в причастности к коррупции, конфликтах с бизнесом и коллегами и т.д. Бизнес эти обвинения не подтверждает.

Работодатели напомнили, что имеют положительный опыт работы с Любченко еще с того периода, когда он возглавлял Государственную налоговую службу и "показал значительно лучшие результаты, чем его предшественники".

"Любченко и его команде удалось, не увеличивая фискальное давление на легальный бизнес, работая в правовом поле, увеличить поступление налогов в бюджет. Имеем право говорить о реальном эффекте детенизации... "Теневиков" стало меньше, а "белого" бизнеса, платящего налоги, – больше", – говорится в обращении.

Так, Любченко во время работы в ГНС добился перевыполнения плана поступлений практически во всех кварталах:

поступления в государственный и местные бюджеты, а также по единому социальному взносу в 2020 году выросли на 13,5%;

сальдо поступлений по налогу на добавленную стоимость увеличилось на 36,8%;

индикативные показатели налоговых поступлений были перевыполнены на 49,2 млрд грн (+10,7%).

Также, по словам представителей бизнеса, Любченко и на новой должности вице-премьер-министра экономики всегда демонстрировал готовность прислушаться к позиции бизнеса.

При этом работодатели признают, что изменить "все и сразу" в стране невозможно. А Любченко находится в своей должности только с конца мая 2021 года – менее полугода.

"Ни одному политику или чиновнику этого не удавалось за несколько месяцев. Но положительные изменения есть, и их нельзя не замечать... А еще нельзя во время больших вызовов, возникших перед нашей экономикой и промышленностью, в частности, энергетического кризиса, делать резкие и популистические движения, в том числе кадровые. Уверены, что в руководстве государства это понимают", – отметили представители бизнеса.

Это украинский экономист, государственный служащий. Председатель Государственной налоговой службы с 29 апреля 2020 года по 20 мая 2021-го. Он окончил с отличием Киевский экономический университет (1988-1993), специальность "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук. Свободно владеет немецким языком.

1993-1994 – эксперт программы "Макроэкономика" Центра рыночных реформ в Киеве. Вернулся в Смелу, где устроился на работу в городской совет.

1994-1995 – старший экономист городского совета, 1995-1997 – заведующий отделом коммунальной собственности и предпринимательства. Работал заведующим отдела управления коммунальной собственностью Управление экономики и имущества города исполкома горсовета.

В начале 1998 года назначен начальником управления экономики и имущества. Занимал должность заместителя городского головы по вопросам деятельности органов совета, был членом исполкома.

С сентября – заместитель начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА. Работал до февраля 1999 года.

Перешел на работу в Государственной налоговой администрации в Кировоградской области. Заместитель председателя, с мая 1999 – первый заместитель главы администрации.

В феврале 2003 года назначен председателем Государственной налоговой администрации в Черкасской области. Бывший заместитель председателя Кировоградской облгосадминистрации.

С сентября 2007 года – докторант Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины.

Сентябрь 2009 – июня 2011 – заместитель председателя Государственной налоговой администрации. По информации Юрия Бутусова, Любченко стал заместителем по квоте НУНС и отвечал за методологию администрирования НДС и налог на прибыль.

До февраля 2012 года – директор Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы. С июля 2014 – помощник народного депутата Виктора Тимошенко.

2014-2015 – советник председателя Государственной фискальной службы. Февраль 2012-го – июля 2014-го, и с октября 2015-го – первый вице-президент ПАО "Украгрохимхолдинг".

С 29 апреля 2020-го – председатель Государственной налоговой службы Украины. 19 мая 2021 премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду кандидатуру Любченко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики. Кандидатуру утвердили 20 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономики опубликовало на своем сайте законопроект, цель которого – отмена запрета на экспорт леса-кругляка из Украины. Таким решением фактически могут подставить нового министра экономики Алексея Любченко – под его руководством ведомство может возобновить продажу украинского леса, что приведет к уничтожению Карпат.