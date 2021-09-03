Украина и США усилят взаимодействие между налоговыми органами стран: Любченко рассказал о деталях встречи

Вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко встретился в США с руководством Службы внутренних доходов страны (IRS). Стороны обсудили вопросы усиления взаимодействия между налоговыми органами США и Украины.

Как Любченко рассказал на своей странице в Facebook, во время встречи он заявил, что наше государство намерено развивать электронный обмен налоговой информацией в пределах подписания Tax Information Exchange Agreement или подобной сделки.

"Мною также было отмечено о необходимости обмена опытом в сфере налоговых расследований, в том числе учитывая созданное профильное подразделение в Государственной налоговой службе Украины", – рассказал чиновник.

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По его словам, руководитель IRS Чарльз Реттиг со своей стороны выразил намерение способствовать украинской стороне как в части обмена налоговой информацией, так и в части обмена опытом.

"Руководитель IRS отметил возрастающую роль аналитической составляющей в работе Службы, а также важность обучения населения для создания новой парадигмы восприятия налоговой службы как органа, обслуживающего все функции государства", – отметил Любченко.

Кроме Реттига во встрече приняли участие заместитель по операционной поддержке Джефф Триббиани и заместитель по вопросам сервисов и правоприменения Дуглас О'Доннелл.

"Это была первая встреча украинской стороны с руководством IRS за время независимости. Но она станет началом еще более плодотворного сотрудничества", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Любченко встретился в Вашингтоне с торговой представительницей США Кэтрин Тай. Они обсудили укрепление торгово-экономических и инвестиционных отношений Америки и Украины.