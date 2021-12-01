Михаил Бродский: терпеть ненавижу, Или как отмотать срок ЗЕ

Пресс-марафон проявил один важный факт: общество переходит из клинической стадии зеленого романтизма в глубокую, депрессивную зеленую тоску. Вот такими разными могут быть психологические оттенки одного цвета. Новые социологические исследования неминуемо зафиксируют потерю влияния Владимиром Зеленским и, логично, "Слугой народа". Но, для нас, граждан этой страны еще не все потеряно… Да именно, для нас…

Объяснения просты: согласно конституционным полномочиям, нынешний преЗЕдент останется у власти еще около 2,5 лет и ничто не указывает на досрочные выборы. Более того, не стоит надеяться на перезагрузку власти вследствие очередного Майдана, так как воюющая страна, ее экономика просто не вынесут столь мощного потрясения, о таком может мечтать только Путин. Следовательно, нравится нам или нет, но преЗЕдент является если не главным, то очень важным администратором-распорядителем судьбы нашей страны на ближайшее время. От его решений, поступков, от прозрачности мыслей в его голове во многом зависит, как мы проживем эти 2,5 года, умрет ли от коронавируса за этот период 55 тыс. украинцев, или пробьем новое дно, и это будет 150 тыс. наших братьев, сестер, детей и родителей. Именно от Зеленского зависит, насколько мы отдалимся от НАТО и евроинститутов, захлестнет ли Украину – вследствие нового витка гибридной волны – миллионная волна беженцев с Востока.

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Тут мне важно донести суть происходящего: в нашей нынешней ситуации, когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован "шмыгалем головного мозга", а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, в этой ситуации турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны. Поэтому я решил описать почему, по моему мнению, лидер монобольшинства сегодня зашел в пике, и как избежать катастрофы.

Это мое главное впечатление от пресс-марафона. Он не то, что не улавливает какие-то оттенки жизни людей, он очень сильно оторван от реалий. Наведу только один пример: Владимир Александрович считает, что страна очень хорошо подготовилась к очередной волне ковида. В качестве аргумента говорит, – подготовлено 90 тыс. госпитальных коек, обеспеченных кислородом. Наверное, это много, но эти цифры из разряда советских "надоев на душу населения", и не раскрывают сути происходящего. А вот объективные данные: если анализировать смертность не в абсолютных единицах, а взять в процентах на 1 млн жителей, то Украина давно уже занимает первенство в мире. Журналисты OBOZREVATEL посчитали, что в процентном выражении мы теряем больше людей, чем РФ, США и Индия вместе взятые.

Но это еще не все: мы первые в мире по официальной украинской статистике, но она лживая, заниженная. Так, каждый год в октябре ежедневно умирало примерно 1600 людей. Но в этом году, согласно данным Минюста, смертность составляла более 3000 граждан каждый день. Очевидно, что эти "1400+" смертей – это последствия пандемии. Но вы посмотрите на данные, публикуемые МОЗ: 600 смертей в день от COVID, 700, ну максимум 800. А от чего умирают остальные украинцы, смерти которых фиксирует Минюст? От радости жить в это счастливое время? МОЗ то ли сознательно, то ли вследствие непрофессионализма "не замечает" примерно половину смертей от коронавируса.

Вернемся к койкоместам, которыми так гордится власть: г-н Ляшко, а преЗЕдент знает, что в небольших городках и селах к пенсионерам с температурой скорая зачастую не выезжает, советуя пить "калинку-малинку". Им даже никто не диагностирует коронавирус. Умерли и умерли себе, не помогла "калинка". Также советую сравнить уровень смертности в больших городах и районных центрах, и тоже будете удивлены результатами: смею предположить, что количество умерших от короновируса в глубинке в несколько раз выше, чем крупных центрах.

Еще стоило бы поговорить о провале вакцинации. Кабмин не смог ни организовать процесс вакцинации, ни даже запустить информационную кампанию по этому поводу. Какие-то медийные потуги появились только в пик очередной волны пандемии в октябре, но было уже поздно, украинцы побежали вакцинироваться под шоковым влиянием статистики смертности. Другими словами: в результате профессиональной и слаженной работы Кабмина вообще и МОЗ в частности мы на одном из последних мест по вакцинации в Европе. Но слышали ли обеспокоенного по этому поводу Владимира Зеленского? Взял ли он на себя хоть толику ответственности за жизни людей? Я слышал только "средние надои по палате", и "Ляшко – молодец".

Мое личное мнение – из-за нарушения Конституции страны. Основной Закон прямо запрещает делегировать президентские полномочия, а на практике все было наоборот. Сначала временным поверенным в президентских делах стал Андрей Богдан, присев на ухо главе государства: будем откровенны, Богдан – единственный профессиональный управленец в этой команде, жаль только, что с рейдерскими повадками. Ему оказалось мало контроля над парламентом и правительством, на Банковой сразу ж начали барражировать идеи укрепления фундамента ЗЕ-власти, для чего в подчинении срочно понадобились и все силовики, включительно с новыми антикорупционными институтами, и суды, мэры и т.д. Заверните все и подайте на блюдечке.

Но, случилось чудо – увольнение Богдана. Это самое лучше кадровое решение, которое Зеленский принял в интересах страны. Ведь останься Андрей временным поверенным в президентских делах, и он бы выстроил моногосударство репрессивного толка, что отбросило бы страну в 2013 год. Глава государства этому невольно помешал, судя по всему – по каким-то личным причинам, не связанным с демократическими устоями. Так на смену профессионалу пришли аматоры: лучшие сотрудники Квартала, родственники сотрудников, одноклассники, товарищи и товарищи товарищей, земляки и бывшие коллеги по КВН. Все эти честные люди быстренько расселись по кормовым направлениям, о существовании которых вчера даже понятия не имели. Конечно, все эти новые лица пришли реформировать страну: кто в парламентском комитете, кто – в министерской должности, другие заняли более приземленные кресла в госбанках, госпредприятиях и т.д.

Кстати, кадровая политика "Слуги" стала продолжением заочной дискуссии двух известных политиков: сначала Наполеон заявил, что кухарка не может управлять государством, а через столетие ему возразил Ленин, настаивая на обратном. Украинская моновласть как раз построена на ленинском тезисе, отрицающем значение опыта, знаний, преемственности, и даже здравого смысла. Человек, желающий войти в историю с такими же рейтингами, с какими пришел во власть, не может и не должен вести столь недальновидную кадровую политику, при условии… конечно, что он делегировал эту функцию другим людям по другие задачи. И эти люди старательно поддерживают радужную картинку мира, в которой количество койкомест стремительно растет, все лидеры мира мечтают общаться с новыми лицами, а МВФ засыпает Украину деньгами. Если кто-то пытается сказать что-то против, тот же Бутусов, и сразу предается анафеме… То есть, пристальному изучению правоохранительными органами.

Да, кстати, давно хотел спросить, почему сразу два зама главы офиса курируют судебно-силовой блок? Смирнов и Татаров. Я отвечу: они в четыре руки звонят правоохранителям, судьям, требуя нужных решений. Эти два господина из прошлого, судя по всему, уже давно создали феномен искусственной справедливости, управляемый нажатием адресной строки в телефонной книжке.

Я лично считаю важным параметр, замеряющий здравость рассудка власти – это свобода слова. Ведь в свое время я отсидел, не согласившись отдать "Киевские ведомости" Кучме. Я длительное время воевал с одиозным министром внутренних дел Кравченко, печально известного своими "орлами", убивавших людей, в том числе – и журналиста Георгия Гонгадзе. Если бы киевляне не избрали меня, сидящего в Житомирском СИЗО, народным депутатом, то дальнейшая судьба была бы печальной.

Поэтому вынужден обратить внимание, что у преЗЕдента очень непростые отношения со свободой слова. Зеленский не терпим к критике, она буквально выводит его из себя. На том знаменитом марафоне он много раз повторил "вы врете" в глаза журналистам, при чем – на весьма безобидные фразы. Это говорит о том, что медиа время от времени пробивают этот кокон информационного комфорта, который вокруг Зе выстроило его окружение. Правда часто ранит, но у главы государства на нее супер чувствительная реакция. Поэтому окружение предпринимает полуфеодальные попытки разобраться с неугодными СМИ, реакция на честную позицию Юрия Бутусова – только один из примеров.

Кстати, я не зря упомянул о моих отношениях с Кравченко и Кучмой. Мне тут стали подозрительно часто передавать от вас приветы. Хочу сказать, что я вас не боюсь, и не таких видел. Предупреждаю, не трогайте детей, семью. Потому что все под Богом ходим, и он неустанно следит за балансом справедливости.

Для политика президентского уровня важно не только победить, но и достойно, с честью уйти. Помните, как по баррикаде Майдана-2004 взобрался на Банковую Виктор Ющенко, и как позорно, поджав хвост уходил оттуда. Именно при нем, герое революции, расцвели многие коррупционные схемы, от "РосУкрЭнерго" до ЕДАПСа с его бланками строгой отчетности. Ющенко – наглядный пример государственного деятеля, жестко деформированного искушениями, своим окружением, а также нежеланием/неспособностью руководить страной. При Ющенко каждый раз находился какой-то Балога, у его преемника Януковича – был Саша Стоматолог, который де-факто управлял многими процессами в стране. ЕДАПС как индикатор коррумпированности страны, развивался, и казалось уже, что едапсовские голограммы будут печатать даже на туалетной бумаге.

Когда Янукович еще баллотировался, конкурируя с Тимошенко, я говорил, что это будет выбор между "Большой клизмой" и "Гамбургером с дерьмом". К сожалению, чуда не случилось, и мы все помним, что "клизма" позорно бежала из страны, предварительно вывезя все награбленное.

По баррикаде второго Майдана в президентский кабинет взобрался Петр Порошенко. Он, конечно, власть никому не делегировал; наоборот, иногда казалось, что руководит даже ЖЕКами и всеми госпредприятими. Но парадокс не в этом: политик, набравший в первом туре более 50-ти процентов голосов избирателей, через 5 лет стал для них разочарованием, проиграв кампанию стендаперу – комику.

И тут приходит новый честный преЗЕдент – слуга народа. И вместе с ним много честных лифтеров. Например, Давид Арахамия, который на прицепе своей алчности вот уже второй год тянет тот же ЕДАПС, пытаясь запихнуть его в разные дыры. Вот спросите у Арахамии, сколько раз он летал в Эмираты на встречу с собственником ЕДАПСА, беглым Юрием Сидоренко? Я даже слышал версию, что "Девид Браун" даже вмешался в истории с государственным переворотом, "всунув" туда бывшего совладельца ЕДАПСА Василия Грицака, поскольку тот поссорился с Сидоренко.

2,5 года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности:

– с достоинством, под аплодисменты нации;

– с поникшей головой;

– или же убегать в женском платье, как Керенский.

Сегодня многие источники рассказывают о разрабатываемом сценарии "2 срок", для чего планируется – вопреки Конституции – поменять очередность выборов: сначала провести президентские, раскрутив рейтинг Зе, а потом на маховике популярности завести в Раду новых лифтеров, кухарок, фотографов и тамаду. Я понимаю, зачем это окружению, являющемуся бенефициаром управления светлой и темной сторонами государства, но никак не возьму в толк, почему на это ведется сам Зеленский. Мы видим, насколько тяжело ему играть президента, он выглядит уставшим. И как здравый человек, он должен понимать, что второй срок не решит его нынешних проблем, а наоборот – усугубит их: для победы необходимо будет сделать немало шагов, сомнительных, мягко говоря, с точки зрения законности, да и команда сидеть сложа руки не будет, инкассируя полномочия по всем направлениям. По сути, речь идет только об оттягивании неизбежного – завершения каденции и начала активного общения со следователями НАБУ, ГБР, ОГУ и т.д. Я уже не говорю о том, что нужно иметь стальные нервы, наблюдая, как гончаруки, шмыгали и другие кухарки убивают экономику. Я даже придумал обобщающее понятие для них: на реформаторов они конечно не тянут, их стоит называть деформаторами, тем более, этот термин отвечает сути процесса: деформирование экономики, процессов, в ней происходящих.

Я хочу предложить политический формат, при котором Зеленский действительно будет вписан в историю страны большими буквами. Советов два.

Во-первых, выдержать обещание и не идти на второй срок и за оставшееся время провести конституционную реформу, основой которой станет идея избрания президента в парламенте с преобразованием страны в де-факто парламентскую республику. Многие демократические государства Европы прошли этот путь, что обеспечило им стабильность и прогрессивное развитие. Не может быть коллективного кучмы, коллективного януковича, парламентская процедура принятия решений подразумевает задействование более демократических механизмов, чем силовая монополия Банковой (в независимости от имени президента). Если Зеленский проведет конституционную реформу, этому не возрадуются Тимошенко с Порошенко, Бойко с Медведчуком, но мы ведь не сильно мечтаем видеть их президентами?! Но зато потомки действительно скажут спасибо, а украинская политика получит реальный шанс на омоложение, но не кухарками, а профессионалами и патриотами.

В рамках конституционной реформы также стоит вернуть украинцам украденную возможность более частой ротации власти. Во всем цивилизованном мире депутатов и президента избирают на 4-ре года, только по 5-7 лет приходят к власти главным образом политики в тоталитарных государствах. В Украине парламентарии избирались тоже на 4 года, но потом им добавили год в качестве взятки.

Во-вторых, на протяжении 2,5 лет каденции Зеленский может провести несколько качественных реформ в стране, например – системы здравоохранения. Достаточно ввести небольшой медицинский сбор – по типу военного – на уровне 2-3%, и в Украине будут совершенно другие больницы, врачи перестанут быть нищими попрошайками. Да, поначалу кто-то поропщет по этому поводу, но в итоге через время все скажут спасибо. Потому сегодня медицина полностью описана в народной мудрости, "лікувався задармо – дарма лікувався".

Так уже получилось, что многие хорошие изменения называют непопулярными. Потому что большинство людей – в силу разных причин – не могут определить, что им хорошо, а что плохо. Вот спросите граждан, нужно ли вводить медицинский сбор, получите ответ – нет. Но при этом большинство украинцев молча платят крупные взятки врачам, – для них этого нормально. При чем, это не копейки, а часто тысячи и десятки тысяч долларов. Если мы хотим построить европейское государство, не всегда стоит делать популярные, то есть – популистские шаги. Вот еще пример: стоит повысить штрафы за нарушение ПДР, особенно за вождением в пьяном виде. Это спасет несколько тысяч жизней в год, а еще нескольким десяткам тысяч позволит избежать травматизма. Спросите родственников многочисленных жертв, погибших в мажорных ДТП в Харькове, хотели бы они получить шанс спасти близких… Ответ очевиден. Но спросите других харьковчан, стоит ли вводить уголовную ответственность за пьяное вождение, их реакция тоже будет прогнозируемой… Зеленский в прошлом году испугался криминализировать управлением транспортом в нетрезвом виде именно по этой причине. А еще и потому, что "слуги" и сами любители выпить за рулем, и неоднократно попадали в скандалы.

Кстати, г-н президент, а почему дело Трухина до сих пор не в суде? И почему силовики прячут видео, доказывающее, что именно он сидел за рулем? А также, почему не уволен Николай Кулеба, уполномоченный по правам детей, который сам нарушил право своих детей на безопасность, пересекая перекресток в стиле знаменитой харьковской Зайцевой? И правда, что прокуратура пытается всячески замять это дело?

Непопулярных, то есть полезных, качественных реформ должно быть много. Я даже готов, чтобы ради этого легализировали канабис.

Кстати, снижать влияние олигархов на экономику – тоже реформа. Только ее нужно делать чистыми руками. Как говорить древняя мудрость, не стоит бросаться камнями, если у тебя стеклянная крыша.

…осталось у Зеленского. За это время можно запустить принципиальные изменения в стране, оздоровить экономику и финансовую систему, позакрывать самые крупные теневые схемы, навести порядок на таможне… Можно многое, но тут вопрос в том, готов ли преЗЕдент изменить свое отношение к происходящему: хотелось бы услышать положительный ответ, потому что это 2,5 года жизни нашей страны, наших возможностей и перспектив. 2,5 года, Карл.

П.С. Сегодня - это благополучие для всех, как завещал великий Эрхард?