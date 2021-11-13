Украина уже первая в мире по смертности от коронавируса: реальные цифры шокируют

Украина уже выбилась в лидеры по смертности от коронавируса. Реальная статистика показывает: с учетом количества населения ситуация уже хуже, чем в России и США, которые считаются первыми по числу смертей. С одной стороны, Украина последняя в Европе по числу вакцинированных, а с другой – первая по потерям. Кабинет министров полностью провалил кампанию по вакцинации и это привело к шокирующим последствиям.

О том, какова реальная ситуация со смертностью от коронавируса в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина третья в мире по количеству смертей от коронавируса, говорится в международных рейтингах. Эти данные озвучивают и украинские политики. К примеру, за 12 ноября в первой тройке стран: РФ – 1235 смертей от коронавируса, США – 987 смертей, Украина – 750.

Но на самом деле среди указанных лидеров самая высокая смертность именно в Украине. Да, в РФ действительно умерли за 12 ноября 1235 человек. Но и население страны-агрессора – 146 млн. В США также больше смертей (987), но их население составляет более 333,6 млн.

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А Украина с населением около 37 млн человек (данные электронной переписи, которая не показывает точных цифр) за сутки от коронавируса потеряла 750 человек. И если сравнить, к примеру, в странах с высокой абсолютной смертностью количество потерь за неделю (чтобы минимизировать дневные колебания) с общим населением, получим следующие цифры:

Украина – 0,0127%

Румыния – 0,0123%

РФ – 0,0058%

США – 0,00214%

Индия – 0,00021%

Ситуация в Украине – худшая в мире. Мы в процентах от населения теряем людей больше, чем РФ, США и Индия вместе взятые. Правда, есть страны с совсем небольшим населением, например, в государстве Ангилья живет всего 15 тыс. человек. Там и одна смерть может исказить статистику. Но если учитывать только крупные государства и лидеров по общему число смертей, Украина показала худший результат.

В Европе в среднем вакцинировался 61% населения. Украина среди всех своих соседей показала самые низкие показатели. По состоянию на 12 ноября прививку от коронавируса получили всего 27,5% украинцев. И это в условиях, когда никто не может знать, какое количество из "вакцинированных" просто "договорились" с врачом, дали взятку и получили сертификат без реальной прививки.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля полностью провалил кампанию по вакцинации. И виноват здесь не отдельный министр. В то время как израильский коллега Шмыгаля обзванивал по ночам руководство фармкомпаний и делал все, чтобы Израиль получил вакцину первым, украинский глава правительства фактически бездействовал.

Как результат, в Израиле сейчас вакцинировали почти всех, кому нужны были прививки (67% населения), 12 ноября зафиксировали всего 2 смерти от коронавируса, а до этого были дни, когда ни один житель Израиля не умер от COVID-19.

Украина же идет по примеру самых отсталых стран. Мы уступаем даже государствам третьего мира, к примеру, Пакистану. А по уровню вакцинацию мы ближе к Афганистану, чем к соседним странам ЕС.

В чем причина такой ситуации?

вакцинация началась с опозданием;

в небольших населенных пунктах до сих пор есть проблемы с вакцинами;

Кабмин полностью провалил информационную кампанию.

Среди антивакцинаторов и людей, которые публично отказались от прививок, оказались даже известные политики. Яркий пример – экс-спикер Дмитрий Разумков, который дважды заболел коронавирусом и так и не вакцинировался.

Именно правительство должно отвечать за результаты борьбы с коронавирусом. И такая смертность должна стать как минимум политическим приговором для Дениса Шмыгаля. Но при этом премьер продолжает работать и отчитываться о достижениях. Но главный результат – Украина еще больше приблизилась к странам третьего мира и отдалилась от развитых европейских государств. Провал кампании по вакцинации ударил и по экономике. Международный валютный фонд ухудшил прогноз динамики ВВП на 2021-й на 0,5 п.п. именно из-за срыва кампании по вакцинации.