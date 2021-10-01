МИД Украины о борьбе с коррупцией: трудно не заметить достигнутые результаты

В Министерстве инoстранных дел oтреагировали на критические высказывания еврoпейского аудитoра Юхан Партс, кoторый заявил, что в Европейскoм сoюзе нет столь кoррумпированных стран, как Украина. В ведoмстве отметили, что за последние три гoда наша страна дoстигла значительнoго прoгресса в бoрьбе с кoррупцией и этих результатoв трудно не заметить.

Об этом сказал OBOZREVATEL спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя оценочные суждения евроаудитора. Он отметил, что борьба с коррупцией – это "абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Украины Владимира Зеленского".

Отметим, что Юхан Партс отвечал за подготовку отчета Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось о том, что Украина по-прежнему находится в плену масштабной коррупции, и поддержка ЕС и принятые меры не принесли в этой сфере ожидаемых результатов. В интервью, которое аудитор дал после публикации отчета, он заявил, масштабы коррупции в Украине больше, чем в любой стране Евросоюза.

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Комментируя критические высказывания Партса, Олег Николенко отметил, что доклад Европейской палаты аудиторов охватывает период 2016-2019 годов и не учитывает последних изменений в нашем государстве.

"Трудно не заметить достигнутые результаты", – заметил представитель МИД.

В качестве примера, Николенко привел запуск ВАС, перезагрузки Назка, восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, а также то, что власть нашла и закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность актикорупцийного контроля.

"Такой результат стал возможным в том числе благодаря поддержке Европейского Союза, и мы благодарны за это европейским партнерам. Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями. Поэтому мы очень ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов - принятие антикоррупционной стратегии на период до 2025 года ", – сказал Николенко.

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что накануне саммита Украина-ЕС заметно активизировалась общественная критическая риторика от некоторых европейских сил, что может свидетельствовать о нежелании

продвигаться по пути евроинтеграции Украины.

"Хочется верить, что кое оторвана от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства. На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", - заявил он.

Напомним, что в отчете Европейской аудиторской палаты сказано: помощь Запада в борьбе с коррупцией в Украине не достигла больших и "прорывных" результатов.

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