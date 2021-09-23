Развитию Украины мешают коррупция и олигархи, а поддержка Запада не оправдала ожиданий – отчет аудиторов

Европейская аудиторская палата (ECA) не считает, что помощь Запада по борьбе с коррупцией в Украине достигла больших, "прорывных" результатов. Однако поддержку ЕС по антикоррупционной деятельности аудиторы назвали "частично эффективной".

Об этом говорится в отчете European Court of Auditors, опубликованном на сайте ECA в четверг, 23 сентября. Отметим, что в пресс-релизе счетной палаты применено более жесткое высказывание: "Поддержка Евросоюзом реформ в Украине неэффективна в борьбе с высокоуровневой коррупцией".

В то же время аудитор, ответственный за подготовку документа, Юхан Партс подытожил меры Брюсселя по противодействию коррупции в Украине так: "Есть много инициатив ЕС, но до сих пор никакого прорыва". Его цитирует DW.

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В организации считают, что масштабные коррупционные схемы остаются ключевой проблемой для страны. В том числе – на высшем властно-бюрократическом уровне. Эта ситуация создает проблемы для экономики и демократического процесса.

В документе упоминаются и украинские олигархи, а также их тесная связь с судами, чиновниками, политиками и проч. ради личных интересов.

"Олигархи и корыстные интересы продолжают подрывать верховенство закона в Украине и угрожать развитию страны", – сказано в тексте.

Коррупция создает преграды для украинской судебной реформы, и пока что в стране вынесено небольшое количество приговоров коррупционерам. При этом спецведомства, направленные на борьбу со взяточничеством и финансовыми махинациями, "под угрозой".

В отчете также заявляется, что принятые Европой меры не принесли ожидаемых результатов.

Добавим, что 23 сентября в Верховной Раде собрали необходимое количество голосов для принятия закона "об олигархах". Как в Украине будут их определять и что из этого может выйти – читайте в нашей новости тут.

Как писал OBOZREVATEL, уроженец Львова Павел Блавацкий, профессор французской школы бизнеса Монпелье, ранее получил Шнобелевскую премию в области экономики. Он сделал "открытие" о прямой взаимосвязи степени ожирения государственного служащего и уровнем коррупции, в которой он замешан.