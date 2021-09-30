Масштабы коррупции в Украине больше, чем в любой стране Евросоюза – аудитор ЕС

Проблемы с коррупцией в Украине несопоставимы с другими европейскими странами, на что указывает ряд объективных показателей и индексов. К примеру, ВВП на душу населения низкий именно из-за влияния коррупции.

Об этом заявил аудитор ЕС Юхан Партс в интервью "Интерфакс-Украина". Отметим, что этот эксперт был ответственным за подготовку отчета Европейской счетной палаты о том, чего достиг Евросоюз, поддерживая реформы и борьбу с коррупцией в Украине.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского, что коррупция присутствует во всех странах, а не только в Украине, аудитор сказал:

"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС".

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Заявления Зеленского справедливы – действительно, взяточничество и финансовые схемы есть везде, но в Украине проблема действительно масштабная.

Так, аудитор несколько раз повторил тезис, что в Украине речь идет о ситуации так называемого захвата государства.

"Захват государства" означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты (средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия) в своих личных интересах", – пояснил эксперт.

Партс добавил, что показательным является сравнение экономических показателей страны с Польшей и Эстонией.

"ВВП на душу населения [Украины], может быть, я ошибаюсь, – это около $5 тысяч в год, в Польше – $18 тысяч, в Эстонии – $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции", – считает аудитор.

Он подчеркнул: Украина со своими возможностями могла бы быть богатым государством, но получилось так, что деньги и ресурсы сосредоточились в руках небольшой группы людей.

Напомним, что в отчете Европейской аудиторской палаты сказано: помощь Запада по борьбе с коррупцией в Украине не достигла больших и "прорывных" результатов. Однако поддержку ЕС по антикоррупционной деятельности аудиторы назвали "частично эффективной".

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