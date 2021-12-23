МИД назвал фейком заявление Путина о том, что Украина якобы готовит военную операцию на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 23 декабря, заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса якобы может готовиться "третья военная операция". В Министерстве иностранных дел Украины назвали эту информацию фейком.

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина стремится исключительно к миру. Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

"Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", — сказал Николенко.

Кроме того, по его словам, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня на Донбассе, которое было согласовано накануне, 22 декабря.

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В МИД также призвали Кремль сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении войны на востоке Украины.

"Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", — резюмировал спикер МИД.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о вероятном вторжении РФ на территорию Украины, сказал, что на Донбассе якобы готовится новая "военная операция" и Россия вынуждена на это реагировать. Также он добавил, что для реализации силового сценария Украину якобы "накачивают современным оружием".

Президент РФ заявил, что в 2014 году украинские власти якобы предприняли попытку силой решить вопрос на Донбассе. При этом Путин заверяет, что просил пятого президента Украины Петра Порошенко не делать этого.

Также глава РФ отметил, что Минские соглашения являются единственным возможным вариантом решения вопроса на Донбассе. Впрочем, в традиционной для Кремля риторике он обвинил Киев в невыполнении этих соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что до 2014 года руководству РФ "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении Крыма. По его словам, Россия не смогла отказать жителям полуострова и не "взять их под свое крыло".

Напомним, ранее президент Путин заявил, что Россия не отступит в противостоянии с США. По его словам, РФ будет вынуждена дать жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".

Накануне в Российской Федерации заговорили о том, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что это будет происходить "с применением химических компонентов".

К слову, 22 декабря состоялось последнее в 2021 году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская делегация заявила, что удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня от 22 июля 2020 года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.