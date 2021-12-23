Путин заявил, что на Донбассе может готовиться 'третья военная операция': мы должны реагировать на это

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса якобы может готовиться "третья военная операция". По его словам,Россия вынуждена реагировать на происходящее и при необходимости "защищать людей".

Путин считает, что "русских и русскоязычных" выдавливают с их "исторической территории". Об этом президент РФ рассказал во время ежегодной пресс-конференции, которую транслирует канал ТАСС.

Президент РФ заявил, что в 2014 году украинские власти якобы предприняли попытку силой решить вопрос на Донбассе. При этом Путин заверяет, что якобы просил пятого президента Украины Петра Порошенко не делать этого.

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"Мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. Так возник кризис, который сегодня развивается. Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе, хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко: только не военные операции. Да-да. И начал. Результат? Окружение, потери", – заявил он.

Также глава РФ отметил, что Минские соглашения являются единственным возможным вариантом решения вопроса Донбасса. Впрочем, в традиционной для Кремля риторике он обвинил Киев в невыполнении этих соглашений.

"Минские соглашение, они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так не хотят же исполнять. Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом. Также о языке: просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории", – сказал Путин.

Отвечая на вопрос о вероятном вторжении РФ на территорию Украины, Путин сказал, что на Донбассе якобы готовится новая "военная операция" и Россия вынуждена на это реагировать. Также он добавил, что для реализации силового сценария Украину якобы "накачивают современным оружием".

"Теперь нам говорят "война". Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать – вот такие-то новые санкции последуют. Мы должны реагировать на это и что-то думать", – заявил президент России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что до 2014 года руководству РФ "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении Крыма. По его словам, Россия не смогла отказать жителям полуострова и не "взять их под свое крыло".

Напомним, ранее президент Путин заявил, что у России нет места для отступления в противостоянии с США. По его словам, РФ будет вынуждена предпринять жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".

Накануне в Российской Федерации заговорили о том, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что это будет происходить "с применением химических компонентов".

К слову, 22 декабря состоялось последнее в 2021 году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская делегация заявила, что удалось договорится о возобновлении действия режима прекращения огня от 22 июля 2020 года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.