Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о безпрогреснисти Минских договоренностей в вопросе решения конфликта на Донбассе. Она настаивает на необходимости имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

По ее словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны пройти выборы. Такую позицию политик высказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"К сожалению, в связи с Минскими договоренностями у нас не хватает прогресса", – прежде всего подчеркнула Меркель.

Она отметила, что вдоль линии разграничения на Донбассе украинская сторона открыла много контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения Операции Объединенных сил. В то же время добавила, мол, "к сожалению, не в такой же степени это сделали" поддерживаемые Россией "Л/ДНР".

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"С другой стороны нам нужна имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Мы хотим достичь, чтобы в этих временно оккупированных регионах были проведены выборы", – высказалась Меркель.

Канцлер Германии добавила, что ее страна и далее будет выступать "за достижение прогресса" в вопросе Минских договоренностей.

Отметим: "формула Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне боевых действий, а также проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса под наблюдением ОБСЕ. По итогам выборов Кремль может требовать принятия решения предоставить особый статус ОРДЛО.

Напомним: 12 июля Зеленский прилетел с рабочим визитом в Германию. Прежде всего он встретился с Федеральным президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и главой ХДС Армином Лашетом. К вечеру понедельника украинский лидер пообщался с Ангелой Меркель.

На переговорах политики подняли вопрос деоккупации Крыма и ситуации на Донбассе, энергетической безопасности Украины и Европы, российского газопровода "Северный поток-2", экономического сотрудничества стран и встречи "нормандской четверки". О главных тезисах из сказанного читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно заверил, что в Украине не будет референдума на тему возможного отказа от ОРДЛО. В то же время он подчеркнул, что можно поставить вопрос о замораживании конфликта на Донбассе.