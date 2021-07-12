Встреча с Меркель, 'Северный поток' и война на Донбассе. Главное о поездке Зеленского в Германию

Президент Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Германию. Глава государства уже встретился с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. На вечер запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Политики, в частности, будут обсуждать деоккупацию Крыма, энергетическую безопасность Украины и Европы, а также экономическое сотрудничество государств. OBOZREVATEL рассказывает о самом важном.

Зеленский уже провел встречу с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, которого называют наиболее вероятным преемником Меркель. Вот, о чем говорили политики:

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о партнерстве Германии и Украины и политике поддержки нашей страны;

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО", – отметил Зеленский.

о безопасности на Донбассе, прежде всего, в контексте концентрации российских войск и вооружений вдоль украинской границы.

об активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках "нормандского формата" и Минского процесса.

отдельное внимание уделили газопроводу "Северный поток – 2" – Зеленский еще раз напомнил, что его введение в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

о развитии торгово-экономического сотрудничества между странами и борьбе с пандемией.

В 20:00 состоится ужин, на котором встретятся Владимир Зеленский и Ангела Меркель. По информации немецкой стороны, политики обсудят ряд важных вопросов, в частности:

отношения Германии и Украины; выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе; процесс украинских реформ; экономические вопросы и отношения с Россией.

Как ранее сообщили в Офисе президента, украинский лидер поднимет тему важности остановки строительства российского газопровода "Северный поток – 2" – он предоставит аргументы в пользу того, что этот проект вредит не только Украине, но и странам Европы.

"Будут говорить о деоккупации Крыму. Конечно же, мы ожидаем участие Германии – представлении на высоком уровне – в Крымской платформе", – добавил пресс-секретарь президента.

OBOZREVATEL продолжает следить за ходом поездки президента Зеленского в Германию.